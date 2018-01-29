Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Engelli kardeşlerimizin atamasıyla ilgili çalışmalar yaptık. Şimdi Mart'ta 2 bin 500, Eylül ve Ekim'de yine 2 bin 500 kardeşimizi atayacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Engelli kardeşlerimizin atamasıyla ilgili çalışmalar yaptık, ilk etapta 2 bin 500 engellinin atamasını gerçekleştirdik. Şimdi mart ayında 2 bin 500, eylül ve ekim ayında da yine 2 bin 500 kardeşimizi atayacağız." dedi.

' 'TUNCELİ'DE 2 BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI"

Karşılarına engel çıkarmak isteyenlerin yine milletin tokadıyla karşılaşacağını aktaran Sarıeroğlu, millete layık olmak için var güçleriyle çalıştıklarını anlattı.

Sarıeroğlu, Her gece yatmadan önce tüm günün muhasebesini yaptıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Rabb'im şu 6 aylık süreçte güzel işler yapmayı nasip etti. Bundan sonra toplumun tüm sorunlarıyla alakalı engelli, çiftçi, yaşlı, herkesle ilgili güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Taşeron sorununu gündemden kaldırdık. Tunceli'de bin 100 kişi kadroya alınacak. Türkiye'deki 1 milyon 20 bin kardeşimizden hiç kimse dışarıda bırakılmamıştır. Önümüzdeki süreçte işsizlik oranlarının aşağıya çekilmesi, istihdam oranının arttırılması için çalışmalarımızı arttıracağız. Bu anlamda Tunceli de çalışmalarımızın merkezi olacak. Biliyorsunuz iki atölye çalışması var. 5 ilçede de bu atölyeler açılacak, yaza kadar 2 bin 500 kardeşimize istihdam sağlayacağız."

"ÇALIŞAN KADINLARA 400 LİRA ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ"

Sarıeroğlu, kente kurulan atölyelere halktan destek olunmasını istedi.

Kadınların çalışma hayatında yer almasını önemsediklerini ifade eden Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Kadınların çalışma hayatında yer alması çok önemli. Bu atölyelerde yer alacak kadınların 2-4 yaş arası çocukları varsa, bunlara 400'er lira destek vereceğiz. Yeter ki çocuklarımızın ihtiyaçları, masrafları karşılansın. İstihdam ile ilgili teşviklerimiz var. 15 yıldır şuna inandık, 'Kadın güçlü olursa aile güçlü olur, aile güçlü olursa Türkiye güçlü olur.' dedik. Politikalarımızı bu çerçevede gerçekleştirdik. Engelli kardeşlerimizin atamasıyla ilgili çalışmalar yaptık, ilk etapta 2 bin 500 engellinin atamasını gerçekleştirdik. Şimdi mart ayında 2 bin 500, eylül ve ekim ayında da yine 2 bin 500 kardeşimizi atayacağız."

"2019 SEÇİMLERİ ÇOK ÖNEMLİ"

Sarıeroğlu, 2019 seçimlerini önemsediklerini anlatarak, partililerden bu süreçte yapılan hizmetleri halka anlatmasını istedi.

2019'a sadece seçim olarak bakılmamasını isteyen Sarıeroğlu, şunları belirtti:

"2019 gerçekten bugüne kadar savunduğumuz milletle devletin tam olarak bütünleşmesinin sağlanacağı bir milattır. Bunun için 2019 çok önemlidir. Bugün ülkemize tuzak kuranlar, oyun oynayanlar için milletimizin vereceği cevaptır. Geleceğe Türkiye'nin koşar adımlarla ilerlemesi, bundan sonra önüne hiçbir engelin çıkarılmaması için 2019'u kazasız belasız atlatmamız gerekiyor. Bir daha 2019 yok, her anımızı değerlendirmemiz lazım. Ne ihtiyaçları varsa teşkilatlarımızın yanındayız. Bu süreçte birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz çok önemli. Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Bu süreçte birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlerin girişimleri oluyor."

Kaynak: haberinburada