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ÇALIŞANLARA KIZIP AV TÜFEĞİ İLE MAĞAZAYI BASTI


ÇALIŞANLARA KIZIP AV TÜFEĞİ İLE MAĞAZAYI BASTI
Tarih : 14 Şubat 2017, 11:40
Puan Ver : Çalışanlara Kızıp Av Tüfeği İle Mağazayı Bastı(7/10)7


Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir gün önce çalışanları ile tartıştığı mağazaya otomatik av tüfeğiyle girip etrafa rastgele ateş açan kişi, polis tarafından etkisiz hale getirildi. getirildi. Şahsın, şizofren hastası olduğu iddia edildi.



Olay, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün bir mağazaya gelen Muzaffer K., çalışanlarla tartışıp ayrıldı. Şizofren hastası olduğu iddia edilen Muzaffer K. bu sabah mağazanın kapıları açılır açılmaz av tüfeği ile içeri girip rastgele ateş açmaya başladı. Muzaffer K. içeride 4 el ateş ederken, bazı çalışanlar dışarı kaçmayı başardı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Muzaffer K.'nin dalgınlığını fırsat bilip elindeki silahı alarak etkisiz hale getirdi. Olayda yaralanan olmazken, mağaza çalışanları büyük korku ve panik yaşadı.



 



kaynak:haberler








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