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ÇALIŞANLAR MÜJDE GELDİ, REFERANDUMDAN SONRA...


ÇALIŞANLAR MÜJDE GELDİ, REFERANDUMDAN SONRA...
Tarih : 28 Mart 2017, 08:58
Puan Ver : Çalışanlar Müjde Geldi, Referandumdan Sonra...(5/10)3


Ayrıca yeni oluşturulacak fonun güçlü başlangıç yapması için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bir kısım tutarın buraya aktarılması gündeme geldi.



Dünya'nın edindiği bilgilere göre, işçilerin blok halinde bir yıl için 30 gün karşılığı tazminat hakkının devamı yönünde karar açıklaması ve işveren kanadının da bunu sağlamak üzere oluşacak prim yükünün yüksek olacağı yönündeki görüşü üzerine, primin bir miktarının Hazine tarafından karşılanması gündeme geldi. Diğer yandan daha önce kamuoyuna yansıyan taslaklardaki düzenlemeler de korunacak.



Buna göre yasa yürürlüğe girdikten sonra işe başlayanlar ile mevcut çalışanlar yeni düzenlemeye tabi olacak. Sadece emekliliğine 1 yıl kadar kalanlar sistem dışında kalma hakkını kullanabilecek. Üzerinde çalışılan düzenlemede en fazla tartışılan konu, bir yıl çalışmaya karşılık 30 günlük ücretin kazanılmasına yönelik hakkın korunması oldu. Bu amaçla aktüerya hesaplarının tamamlandığı ve işverenlere ilave yük oluşmaması için kamu destekli bir prim sistemi oluşturulduğu kaydedildi.



 



kaynak:milliyet








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