Başbakan Avrupa'ya Rest Çekti: Faturası Ağır Olur
Çalışanlar İçin 2017 Yılının En İyi Şirketleri Açıklandı
Halo Wars 2 Demosu Pc'ye Çıktı
Lg G6 Avrupa Fiyatı Ortaya Çıktı
Ghost Recon: Wildlands İnceleme Puanları
Samsung Qled Tv Serisi İle Standartları Yükseltti
Neden Artık Kimse Tablet Almıyor?
Güzelleşeyim Derken Sağlığınızdan Olmayın!
Şampiyonlar Ligi'nde Son Çeyrek Biletleri...
Türkiye, Hollanda Skandalını Bm'ye Taşıdı
İbrahim Tatlıses'e 1.600 Lira Maaş Bağlanacak!
500 Bin Liralık Konuta 57 Bin Lira İndirim Geldi
Çeyrek Altın Ne Kadar?
Datça Açıklarında 4.4 Büyüklüğünde Deprem
İstanbul'da Terör Operasyonu
Milli Takım Boks Şampiyonu Pompalı Tüfek İle Vuruldu
Skandal! Erdoğan'ın Eski Başyaveri Pkk'ya Hizmet Etmiş
Bütçe İki Ayda 4,6 Milyar Lira Fazla Verdi
Çatışmalarda Yaralanan 7 Öso Askeri Kilis'e Getirildi
Hollanda'ya Tepki İçin 40 İnek Sınır Dışı Edildi!

çalışanlar için 2017 yılının en iyi şirketleri açıklandı

ÇALIŞANLAR İÇİN 2017 YILININ EN İYİ ŞİRKETLERİ AÇIKLANDI

2017 yılı içerisinde çalışanlar için en iyi olabilecek şirketler Fortune dergisi tarafından açıklandı. Açıklanan listede oldukça popüler şirketler göze çarpıyor.

Tarih : 16 Mart 2017, 10:01
Puan Ver : Çalışanlar İçin 2017 Yılının En İyi Şirketleri Açıklandı(5/10)7


2017 yılı içerisinde çalışanlar için en iyi olabilecek şirketler Fortune dergisi tarafından açıklandı. Açıklanan listede oldukça popüler şirketler göze çarpıyor.



Çalışanlar için en iyi 100 şirket sıralaması Fortune dergisi tarafından açıklandı. Bu şirketlerden biriside en çok göze çarpan ve oyuncuların da yakından tanıdığı Activision Blizzard olarak kayda geçiyor.



Activision Blizzard, 2016 yılı içerisinde 77. sırada kendine yer bulurken, bu yıl içerisinde 66. sıradan listede kendine yer ayırıor. Listede başı çeken firma ise  herkesin çok yakından tanıdığı Google. Teknoloji dünyasından olan Nvidia 39. sırada bulunurken, Adobe Systems ise 60. sırada yer alıyor. Oyun dünyasının yakından tanıdığı bir diğer firma Riot Games ise 39. sıradan listeye girmeyi başarıyor.



DNS Sorgularını Kullanan DNSMessenger ‘a Dikkat








Etiketler: Çalışanlar  İçin  2017  Yılının  En  İyi  Şirketleri  Açıklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER