2017 yılı içerisinde çalışanlar için en iyi olabilecek şirketler Fortune dergisi tarafından açıklandı. Açıklanan listede oldukça popüler şirketler göze çarpıyor.



2017 yılı içerisinde çalışanlar için en iyi olabilecek şirketler Fortune dergisi tarafından açıklandı. Açıklanan listede oldukça popüler şirketler göze çarpıyor.



Çalışanlar için en iyi 100 şirket sıralaması Fortune dergisi tarafından açıklandı. Bu şirketlerden biriside en çok göze çarpan ve oyuncuların da yakından tanıdığı Activision Blizzard olarak kayda geçiyor.



Activision Blizzard, 2016 yılı içerisinde 77. sırada kendine yer bulurken, bu yıl içerisinde 66. sıradan listede kendine yer ayırıor. Listede başı çeken firma ise herkesin çok yakından tanıdığı Google. Teknoloji dünyasından olan Nvidia 39. sırada bulunurken, Adobe Systems ise 60. sırada yer alıyor. Oyun dünyasının yakından tanıdığı bir diğer firma Riot Games ise 39. sıradan listeye girmeyi başarıyor.



DNS Sorgularını Kullanan DNSMessenger ‘a Dikkat