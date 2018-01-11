Mehmet Demirkol Dünya Devini Açıkladı: Arda Turan İle İlgileniyorlar
Fransızlar Galatasaray'ın Loic Remiy İle İlgilendiğini İddia Etti
Gaziantepspor, Teknik Direktör Derelioğlu İle Anlaştı
Bu Halini Unutun, Fernandao Tanınmayacak Hale Geldi
Bakan Arslan: Kanal İstanbul Çalışmasında Sona Gelindi
Tesla, Güneş Enerjisi Depolayan Kiremit Üretecek
Erdoğan'dan Muhtarlara Müjde: İhtiyaç Duyulan Her Yere Muhtarlık Yapacağız
Suudi Arabistan'da Devrim Gibi Karar!
Nba'de Skandal! Bahis Oynayan Taraftarı Dinledi, Son Sayıyı Atmadı
Türkiye'den Bitcoin İçin Önemli Adım! Çalışma Grubu Oluşturuluyor
Beşiktaş'tan 9 Gol Yiyen Kaleci Süper Lig Ekibine Transfer Oluyor
Futbol Yazarı Serdar Ali Çelikler: Fbcoin, Gscoin, Bjkcoin Çıkarın
Galatasaray Odeabank Başantrenörlük Görevine Oktay Mahmuti'yi Getirdi
Asker Ailelerine Müjde! Artık Para Alınmayacak
Dubaili Şirketler Kuyumcukent'i İhya Edecek!
Beşiktaşlı Atiba'dan Cenk Tosun'a Büyük Övgü!
Bakan Canikli: Altay Ve Fırtına'ya Dünyadan Büyük Talep Var
Fransa'da Bakterili Bebek Maması Satılmış
300 Tavukla Üretime Başladı, Şimdi 7 Bin Tavuğu Var
Fenerbahçeli Aatif İddialı Konuştu: Daha Gerçek Aatif'ı Görmediniz

Çalışanlar dikkat! Yeni yılla birlikte tazminatlar arttı

ÇALIŞANLAR DİKKAT! YENİ YILLA BİRLİKTE TAZMİNATLAR ARTTI

Çalışanların gelecek garantisi olarak gördüğü kıdem tazminatında yıllık tavan tutarı 5 bin lira oldu.

Tarih : 11 Ocak 2018, 14:50
Puan Ver : Çalışanlar Dikkat! Yeni Yılla Birlikte Tazminatlar Arttı(9/10)5

Mevzuata göre, işçinin çalıştığı her geçen yıl için 30 günlük brüt ücret karşılığında kıdem tazminatı hesaplanıyor. Tazminat hesabı yapılırken brüt maaşa düzenli ve nakit olarak yapılan tüm ödemeler de ekleniyor. Kıdem tazminatında bir tavan belirleniyor. Bu tavanın üzerindeki maaşlar kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmıyor. Çalışanın geliri bu tavan tutarın altındaysa, tazminat hesabında aldığı maaş geçerli oluyor. Ancak gelir bu tavan tutarın üstündeyse, maaş ne olursa olsun kıdem tazminatı bu tavandan hesaplanıyor. Yeni yılla birlikte tavan yükseldi.

5 BİN 1 LİRA 76 KURUŞTAN HESAPLANACAK

1 Ocak ile 30 Haziran arasında kıdem tazminatları yıllık en fazla 5 bin 1 lira 76 kuruştan hesaplanacak. Brüt maaş bu rakamın üstünde olsa da çalışılan her yıl için alınacak para 5 bin 1 lira 76 kuruş olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çalışanlar  Dikkat  Yeni  Yılla  Birlikte  Tazminatlar  Arttı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER