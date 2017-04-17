Yargıtay, çalışanları çok yakından ilgilendiren iki karara imza attı. Artık işverenler 'kriz ve iş hacmi' nedeniyle işçi çıkaramayacak. Fazla mesai yaptığını çalışanlar ise bunu ispatlamak zorunda



Mahkemelerde çalışma hayatıyla ilgili 10 binlerce dosya bulunuyor. Çoğu, işçi alacakları ve işçi ile patron arasındaki itilaflardan kaynaklanıyor. Yerel mahkeme karar verse dahi taraflar dosyayı temyiz edebiliyor. Dosyayı görüşen Yargıtay Hukuk Daireleri, kararı onayıp bozabiliyor. Çıkan karar ise emsal niteliğinde değerlendiriliyor. Son dönemde verilen iki karar çalışanları yakından ilgilendiriyor.



KRİZ BAHANESİYLE ÇIKARDI



Yargıtay'ın ilk kararı işten atılan çalışanlarla ilgili. Süreç, üst düzey görevde bulunan bir bankacının 2009'daki küresel kriz ve daralan iş hacmi gerekçe gösterilerek işten atılması ile başladı. İşten atılan bankacı, ekonomik kriz nedeniyle sözleşmede yazan süreden önce işten atılmasının 'haklı fesih nedeni' olamayacağını gerekçe göstererek, 5 bin euro'luk tazminat talep ederek dava açtı.







kaynak:türkiyegazetesi