2017 Ramazan bayramı kaç gün tatil olacak? 2017 Kurban bayramı kaç gün tatil olacak? 2017 yılında kaç gün resmi tatil olacak? İşte 2017 yılı ile ilgili çalışanların merak ettiği resmi tatil günleri...



2016 yılı içerisinde memurlar resmi tatillerin hafta içine denk gelmesi sebebiyle Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda 18 gün tatil yapmışlardı. Peki 2017 yılında memurlar ve çalışanlar kaç gün resmi tatil izni kullanacak. 2017 Kurban Bayramı hangi günlere denk gelecek. 2017 yılında Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor. İşte merak ettiğiniz soruların cevabı...



2016'da Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda 18 gün tatil yapan memurlara bu kez kötü haber var. Çalışanlar tam gün resmi izin yapmak için 1 Mayıs 2017 tarihine kardar beklemek zorunda. Resmi tatil yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yılbaşı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın üçü de hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle çalışanlar resmi tatil yapamayacak.