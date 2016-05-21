ÇALIŞANA SİGORTA 300 BİN KİŞİYE İŞ
Esnek çalışma yürürlüğe girdi. Sistemle, evlerinde parça başı iş yapanlar sigortalı olacak. Firmalar, daha çok uzman personel alacak.
Esnek çalışma yürürlüğe girdi. Sistemle, evlerinde parça başı iş yapanlar sigortalı olacak. Firmalar, daha çok uzman personel alacak. Sabah Yazarı Faruk Erdem esnek çalışma sistemini bugünkü köşesinde masaya yatırdı. İşte o yazı:
Kimse işinden olmayacak aksine daha fazla insan işe ve sosyal güvenceye kavuşacak. Türkiye'de her yeniliğe karşı çıkan koro esnek çalışma yasası için de çalışanların kafasını karıştırmaya çalışıyor. Yürürlüğe giren kanun ile 300 bin kişi işe kavuşacak. Bu rakamı Çalışma Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Başta tarım işçileri olmak üzere kayıt dışı çalıştırılan yüz binlerce işçi, sigortaya kavuşacak.
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