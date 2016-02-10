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ÇALIŞANA MÜJDE! İSTİFA EDENE DE İŞSİZLİK MAAŞI


ÇALIŞANA MÜJDE! İSTİFA EDENE DE İŞSİZLİK MAAŞI
Tarih : 10 Şubat 2016, 09:25
Puan Ver : Çalışana Müjde! İstifa Edene De İşsizlik Maaşı(6/10)3


İşsizlk maaşı için artık işten kovulmak gerekmiyor. İstihdam stratejisini güncelleyen Hükümet, önemli bir adım daha attı. Büyüklüğü 90 milyar liraya ulaşan İşsizlik Sigortası Fonu esnetildi. İstihdam stratejisini güncelleyen Hükümet, önemli bir adım daha attı. Büyüklüğü 90 milyar liraya ulaşan İşsizlik Sigortası Fonu esnetildi. Fondaki kaynağın önemli bölümü işsizliği azaltmak için kullanılacak. İstihdamı artırıcı-koruyucu tedbirler, işe yerleştirme danışmanlık, çalışanların vasıflarını yükseltmek, işsizlik riskini azaltmaya yönelik giderler fondan karşılanacak.



Mevcut uygulamada işsizlik sigortasından yararlanmak için kendi isteği dışında işsiz kalmak gerekiyor. Ayrıca fesih nedeninin de işsizlik ödeneği almaya engel bir neden olmaması gerekiyor.



Takvim'in haberine göre, yeni dönemde kendi kusuru ile işten çıkana da ödenek verilmesi planlanıyor. Ödenek miktarları uzun süreli işsizler, eğitim, yaş kriterlerine göre yeniden düzenlenecek.








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