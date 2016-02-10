

İşsizlk maaşı için artık işten kovulmak gerekmiyor. İstihdam stratejisini güncelleyen Hükümet, önemli bir adım daha attı. Büyüklüğü 90 milyar liraya ulaşan İşsizlik Sigortası Fonu esnetildi. İstihdam stratejisini güncelleyen Hükümet, önemli bir adım daha attı. Büyüklüğü 90 milyar liraya ulaşan İşsizlik Sigortası Fonu esnetildi. Fondaki kaynağın önemli bölümü işsizliği azaltmak için kullanılacak. İstihdamı artırıcı-koruyucu tedbirler, işe yerleştirme danışmanlık, çalışanların vasıflarını yükseltmek, işsizlik riskini azaltmaya yönelik giderler fondan karşılanacak.







Mevcut uygulamada işsizlik sigortasından yararlanmak için kendi isteği dışında işsiz kalmak gerekiyor. Ayrıca fesih nedeninin de işsizlik ödeneği almaya engel bir neden olmaması gerekiyor.







Takvim'in haberine göre, yeni dönemde kendi kusuru ile işten çıkana da ödenek verilmesi planlanıyor. Ödenek miktarları uzun süreli işsizler, eğitim, yaş kriterlerine göre yeniden düzenlenecek.