Toplam sanayide, çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 4,04 arttı



Çalışan kişi başına üretim endeksi, toplam sanayide bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 4,04 artarak, 111,58 değerine yükseldi.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.



Avrupa Topluluğu'nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,96 artış kaydetti. Söz konusu dönemde çalışılan saat başına üretim endeksi de yüzde 4,12 yüksedi.



Toplam sanayide mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksi, 2017 yılının birinci çeyreğinde 2016 yılının 4. çeyreğine göre yüzde 4,04 artarak 111,58'e ulaştı.



Sektörler itibarıyla bakıldığında çalışan kişi başına üretim endeksinde söz konusu dönemler kıyaslandığında imalat sanayinde yüzde 4,27, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 6,43 artış olurken madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,79 düşüş kaydedildi.



Söz konusu dönemde, çalışan kişi başına üretim endeksinde imalat sanayini oluşturan bölümlerden 19'unda artış oldu. En büyük artışın yüzde 20,79 ile "mobilya imalatı", en büyük azalışın ise yüzde 15,18 ile "Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı" bölümünde olduğu görüldü.







kaynak:sabah