Melih Gökçek Açıkladı: Ulus Pavyonları Tarih Oluyor
Usta Oyuncu Ayberk Atilla Hayatını Kaybetti
Taksilerde En Kısa Mesafe 8 Lira 75 Kuruş Oldu
Beyaz Saray'dan Çıktı, Eve Trenle Döndü!
Mülteci Kampında Patlama !
Tendürek Dağı'na Operasyon Başlatıldı!
Karşınızda 2018 Ford Mustang
Imagine Cup İçin Başvurular Başladı
Gabe Newell Donald Trump Yarışı
Gmail Kullanıcıları Saldırı Altında!
Binlerce Kişi Galaxy Note 7 Kullanmaya Devam Ediyor
Norveç, Ulusal Analog Radyo Yayınlarını Sonlandırdı
Oled Ekranlı İphone, İphone X İsmiyle Gelebilir!
El Bab'da Deaş'ın Bombalı Araç Saldırısında 5 Asker Şehit Oldu
Çok Önemli Palm Yağı Açıklaması
40 Liralık Borca Gaz Kesilmeyecek
Toki İş Yerlerini Ve Konutlarını Satıyor!
Emekliye Promosyon Tarihi Belli Oldu
5 Tane Ceviz Yiyin! 4 Saat Bekleyin! Sonra Da...
İşte Zam Nedeniyle Stoklanan İlaçlardan Bazıları!

çalışan anneye bin 500 lira!

ÇALIŞAN ANNEYE BİN 500 LİRA!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ankara ve İstanbul'da "Çalışan annelere bakıcı desteği" kapsamında toplam 5 bin anneye ayda bin 500 liraya kadar yardımda bulunacak.

Tarih : 20 Ocak 2017, 11:41
Puan Ver : Çalışan Anneye Bin 500 Lira!(9/10)9


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ankara ve İstanbul'da "Çalışan annelere bakıcı desteği" kapsamında toplam 5 bin anneye ayda bin 500 liraya kadar yardımda bulunacak. Bu imkandan, sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırmaları halinde 0-2 yaş arası çocuğu olan çalışan ya da çalışmaya başlayacak işçi statüsündeki anneler yararlanabilecek



ANNELERE DESTEK DEVAM EDECEK



Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, SGK tarafından yürütülen "Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamın Desteklenmesi Projesi"ne Ankara ve İstanbul da dahil edildi.



Antalya, İzmir ve Bursa'da 2015'te uygulanan projeden bugüne kadar 6 bin 755 anne ve 8 bin 418 çocuk bakıcısı faydalanırken, toplam 15 milyon avro hibe dağıtıldı.



Projenin söz konusu üç ildeki başarısının ardından, Ankara'da bin 500, İstanbul'da 3 bin 500 olmak üzere, toplam 5 bin annenin daha desteklenmesi kararlaştırıldı.



Sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırmaları halinde 0-2 yaş arası çocuğu olan çalışan ya da çalışmaya başlayacak işçi statüsündeki annelerin yararlanabileceği bu destekle, şartları karşılayan annelere yaklaşık bin 200 lira verilecek. Şartları karşılayan annenin engelli bir çocuğunun olması ya da çocuğuyla tek ebeveyn olarak yaşaması halinde bu destek yaklaşık bin 500 liraya kadar çıkacak.



ANNENİN ÜCRETİ ASGARİ ÜCRETİN İKİ KATINI AŞMAYACAK



Ankara ve İstanbul için ön kayıtlar www.sgk.gov.tr ve www.evdecocukbakimi.net adreslerinden, kesin kayıtlar ise Ankara ve İstanbul İl Müdürlüklerinde kurulan kayıt ofislerinden alınmaya başlanacak.



Projeden yararlanmak isteyen annelerde aranan şartlar şunlar:



"Başvuru tarihi itibariyle 0-24 ay aralığında çocuk sahibi olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, bir işverenin yanında SGK'lı işçi statüsünde sigortalı olarak tam zamanlı çalışıyor olması, İstanbul ve Ankara'da çocuğuyla aynı evde ikamet etmesi, analık izin süresini geçirmiş olması, son bir yıldaki ortalama brüt ücreti asgari ücretin brüt tutarının iki katını aşmaması, çalıştırdığı çocuk bakıcısıyla arasında kendisi veya eşi açısından birinci derecede akrabalık ilişkisi olmaması (çocuk bakıcısı ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar akrabalık ilişkisi bulunmaması), proje kapsamında çocuk bakıcısı olarak çalışmaması, en geç kesin kayıt tarihi itibarıyla sigorta kaydını yaptırmış olmak şartıyla tam zamanlı çocuk bakıcısı istihdam etmesi."



BAKICI BİRİNCİ DERECE AKRABA OLMAYACAK



Proje kapsamında çocuk bakıcısı olmak isteyenler için gerekli şartlar ise şunlar:



"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve kadın olması, İstanbul ve Ankara'da ikamet ediyor olması, hizmet akdine tabi Ek-9 kapsamında tam zamanlı sigortalı çalışan olması, bakımını üstlendiği çocuğun anne veya babası ile birinci derece, ebeveyn ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar akrabalık ilişkisi bulunmaması, en az ilkokul mezunu ve en az 18 yaşında olması."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Çalışan  Anneye  Bin  500  Lira    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER