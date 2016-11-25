Annelere verilen çocuk bakım desteği nasıl alınır? Çocuk bakım desteğini hangi anneler alabilir? İşte çocuk yardım parası almak isteyen annelerin merak ettiği ayrıntılar...



Çalışan anneler çocuk bakım ücretini nasıl alırım diye merak ediyor. Peki çalışan anneler ne kadar çocuk parası alabilir? Çalışan annelere 2 yıl süreyler 300 Euro çocuk bakım desteği veriliyor. Destek 0-24 aylık çocuğu olan anneleri kapsıyor. Şu anda bu destek İzmir, Bursa ve Antalya'da var.



Yakında İstanbul başta olmak üzere birçok ile yayılacak. Projeden yararlanacak annenin aylık gelirinin 3 bin 294 TL'yi aşmaması gerekiyor. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin finanse ettiği, Çalışma Bakanlığı yönetiminde hayata geçirilen ‘Evde Çocuk Bakımı Projesi' kapsamında başvurular devam ediyor. Çalışacak kişinin sigortasını anne ödeyecek.



Bakıcıya ödeme yapılmazsa yardım kesilecek. Proje kapsamında en az 5 bin annenin yararlanacağı destek, önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Sadece üç ille sınırlı kalmayacak.







kaynak:sözcü