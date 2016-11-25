Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

çalışan anneler nasıl çocuk parası alacak?

ÇALIŞAN ANNELER NASIL ÇOCUK PARASI ALACAK?

Annelere verilen çocuk bakım desteği nasıl alınır? Çocuk bakım desteğini hangi anneler alabilir? İşte çocuk yardım parası almak isteyen annelerin merak ettiği ayrıntılar...

Tarih : 25 Kasım 2016, 15:51
Puan Ver : Çalışan Anneler Nasıl Çocuk Parası Alacak?(7/10)7


Çalışan anneler çocuk bakım ücretini nasıl alırım diye merak ediyor. Peki çalışan anneler ne kadar çocuk parası alabilir? Çalışan annelere 2 yıl süreyler 300 Euro çocuk bakım desteği veriliyor. Destek 0-24 aylık çocuğu olan anneleri kapsıyor. Şu anda bu destek İzmir, Bursa ve Antalya'da var.



Yakında İstanbul başta olmak üzere birçok ile yayılacak. Projeden yararlanacak annenin aylık gelirinin 3 bin 294 TL'yi aşmaması gerekiyor. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin finanse ettiği, Çalışma Bakanlığı yönetiminde hayata geçirilen ‘Evde Çocuk Bakımı Projesi' kapsamında başvurular devam ediyor. Çalışacak kişinin sigortasını anne ödeyecek.



Bakıcıya ödeme yapılmazsa yardım kesilecek. Proje kapsamında en az 5 bin annenin yararlanacağı destek, önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Sadece üç ille sınırlı kalmayacak.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Çalışan  Anneler  Nasıl  Çocuk  Parası  Alacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER