Türkiye'de son dönemde bombalı araçla düzenlenen eylemler ve eylemlerde kullanılacağı ihbarları üzerine trafikte çalıntı ve çalıntı plakalı araç avı başlatıldı. gazete Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre her gün polise gelen ihbarlar üzerine çok sayıda araç, bazen saatler süren takiple durdurulabildi. Yakalanan araçların birçoğunun plakasının daha önce düşürülerek kaybolduğu veya çalındığı ve eylemlerle bağlantısının bulunmadığı belirlendi. Bu ihbarların bazen çok sayıda ilçenin polisini meşgul etmesi ve tamamına yakınının asılsız çıkması yetkilileri de harekete geçirdi. Hem aranan araç ve plakaların kısa sürede yakalanabilmesi hem de Plaka Tanıma Sistemi'nin (PTS) çalıntı/kayıp plakalar için verdiği alarmın doğru çalışabilmesi için Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde düzenlemeye gidildi. Yönetmeliğin “Çalınan, kaybedilen, kullanılamaz hale gelen, bilgileri değişen belge ve plakalar” başlıklı 44. maddesi 13 Nisan 2016'da değiştirildi.







BİLDİRENE YENİ PLAKA



Değişiklikle, araçlarının 1 veya 2 plakası çalınan ve 2 plakası birden kaybolan kişiler aynı plakayı tekrar alamayacak. Araç sahiplerinin yeni alacakları plakanın hem harf hem rakam grubunun değiştirilmesi zorunlu hale getirildi. Çalıntı veya kayıp plakayı Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne bildirmeyen kişilere her yakalama için 92 TL para cezası kesileceği öğrenildi.







İSTANBUL BAŞI ÇEKİYOR



İstanbul Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 3 milyon 742 bin aracın bulunduğu İstanbul en çok çalıntı/kayıp plaka olan şehirlerin başında geliyor. Plakaları çalınan ya da kaybolan çok sayıda araç sahibi henüz düzenlemeden haberdar olmadığı için PTS her gün onlarca asılsız çalıntı/kayıp alarmı veriyor.