

Bağcılar'da halı yıkama servisinde kullanılan bir minibüs, içerisindeki halı balyalarıyla birlikte kimliği belirsiz 4 şüpheli tarafından çalındı. Araç 2 gün sonra terk edilmiş vaziyette bulunurken, minibüsteki halıların çalındığı ortaya çıktı. Olay anı kameraya yansırken şüphelilerin aracı 49 saniye içerisinde çalmaları ise dikkat çekti.







Olay, Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde geçtiğimiz 14 Mayıs tarihinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 4 şüpheli, park halindeki 34 BK 769 plakalı bir minibüsü gözüne kestirdi. Şüphelilerden biri aracın kapısını açıp içeri girerken diğer şüpheliler çevreyi kolladı. Araca giren şüpheli 49 saniye içerisinde aracı çalıştırıp arkadaşlarını da yanına alarak olay yerinden uzaklaştı. Halı yıkama servisi olarak kullanılan araçta çok sayıda halı bulunduğu öğrenildi. Araç sahibi Yüksel Can, durumu fark ettikten sonra polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleme altına alarak şüphelilerin peşine düştü.







ARAÇ TERKEDİLMİŞ VAZİYETTE BULUNDU







Polisin konuyla soruşturması sürerken kayıp aracın Gaziosmanpaşa'da park edilmiş vaziyette olduğu bilgisi geldi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kayıp kaydı bulunan aracı incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde minibüs içerisinde bulunan halıların olmadığı ve araç içerisindeki oto teybi ve nevigasyonun çalındığını tespit etti. Araçta parmak izi çalışması yapan ekipler, kaçan şüphelilerin kimlik tespiti için çalışma başlattı.