

İSTANBUL'da çaldıkları 1968 model 'volkswagen beetle' otomobili internete verdikleri ilanla satmaya çalışan 2 kişi polis tarafından yakalandı. Operasyon sırasında el konulan çalıntı otomobil de sahibine teslim edildi, şüpheliler adliyeye sevk edildi.



İstanbul'da 1968 model 'volkswagen beetle' otomobili çalınan Sertaç D. (46) Şişli polis merkezine başvurarak şikayetçi oldu. Sertaç D, antika otomobilini akşam park ettiği yerde sabah bulamadığını söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Klasik otomobilin bir internet sitesinde 19 bin liraya satılmaya çalışıldığını bilgisine ulaşan polis, klasik otomobil meraklısı gibi şüphelilerle irtibata geçti. Müşteri gibi davranıp otomobile bakmak isteyen polisler, buluşmaya çalıntı otomobille gelen şüpheliler U.O.O.(28) ile M.A.(26) gözaltına alındı.



Otomobilde yapılan incelemede şüphelilerin çalıntı araca sahte belgeler hazırladıkları ayrıca sahte plaka taktıkları tespit edildi. Oto hırsızlık Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.