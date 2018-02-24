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Çalınan 3 Hollanda İneği, Kasapta Kesilmek Üzereyken Bulundu
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Çalınan 3 Hollanda İneği, Kasapta Kesilmek Üzereyken Bulundu

ÇALINAN 3 HOLLANDA İNEĞİ, KASAPTA KESİLMEK ÜZEREYKEN BULUNDU

Adana'da besicinin ahırından çalınan 3 Hollanda ineği, kasapta kesilmek üzere hazırlanırken bulundu. Güvenlik kameralarına yakalanan 6 hırsızdan 3'ü yakalandı.

Tarih : 24 Şubat 2018, 16:00
Puan Ver : Çalınan 3 Hollanda İneği, Kasapta Kesilmek Üzereyken Bulundu(5/10)1

Adana'da besici Mehmet Avcı'nın ahırından çalınan Hollanda cinsi 3 inek, satıldığı kasapta kesilmek üzereyken bulundu. 6 hırsızdan 3'ü, polis tarafından yakalandı.

18 BİN LİRALIK 3 İNEĞİ ÇALINDI

Besicisi Mehmet Avcı, ahırındaki toplam 18 bin lira değerindeki 3 ineğinin çalındığı fark edip, polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sokak ve mahalle girişlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Şüphelilerin iki araçla gelip, inekleri çaldığı tespit edildi. İneklerin yüklendiği kamyonete, otomobilde bulunan şüphelilerin gözcülük yaptığı belirlendi. Otomobildekilerin girdiği mahallede çevreyi kolaçan ettiği, olumsuz bir durum olmayınca da hayvanların ahırdan çıkarılıp, kamyonete yüklendiği saptandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Araç plakalarından şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla şüphelilerden Orhan Ş. (48), Yakup Y. (41), Ahmet K.'yı (27) gözaltına aldı.

İNEKLERİ YARI FİYATINA SATMIŞLAR

Emniyete götürülen şüpheliler sorgularında, 3 ineği 8 bin lira karşılığında bir kasaba sattıklarını söyledi.

KESİLMEK ÜZERE BULUNDULAR

Bunun üzerine polis adresini öğrendikleri kasaba gidip kesilmek üzere bekletilen hayvanlara el koydu. İnekler sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili Ferhat Ö. (24), Hamza D. (19) ve Serdar K.'nın (30) yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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