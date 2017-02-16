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çalımbay'dan tudor açıklaması!

ÇALIMBAY'DAN TUDOR AÇIKLAMASI!

Rıza Çalımbay "Çok zor engelleri aşarak buraya geldik. Karabükspor maçı da bu engellerden birisi. Bu engeli de aşmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu

Tarih : 16 Şubat 2017, 12:35
Puan Ver : Çalımbay'dan Tudor Açıklaması!(9/10)6


Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk edecekleri Kardemir Karabükspor ile final havasında, kritik bir maç yapacaklarını belirterek, "Çok zor engelleri aşarak buraya geldik. Karabükspor maçı da bu engellerden birisi. Bu engeli de aşmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.



Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Atiker Konyaspor ile oynadıkları maçta istenmeyen olaylar yaşandığını, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diledi.



Yaşanan olayları Konyaspor camiasına mal etmemek gerektiğini belirten Çalımbay, "Bu tür olayları çıkaranları sporun içinde barındırmamak gerek. Çünkü Konyaspor ile daha çok karşılaşacağız. Onlar buraya gelecek, biz oraya gideceğiz. Sahada dostça, arkadaşça her türlü mücadeleyi vereceğiz. Yenersek sevinecek, yenilirsek üzüleceğiz. Onun için gerginliği bir an önce bitirmek gerekiyor. Dostluğumuzu, arkadaşlığımızı kimse bozamaz." diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Çalımbay  Dan  Tudor  Açıklaması    haber

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