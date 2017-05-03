

Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Adana deplasmanından dönerken kaza geçiren Antalyaspor taraftarlarına "geçmiş olsun" dileğini iletti. Yaralanan üç taraftardan birinin kolunu kaybettiğini ifade eden Çalımbay, can kaybı yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu belirtti.







Geçen hafta Adanaspor'u 5-2 mağlup ettiklerini hatırlatan Çalımbay, hem kendileri hem Adanaspor için kritik olan bu maçı kazandıklarını dile getirdi. Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında 5 Mayıs Cuma günü lig ikincisi Medipol Başakşehir'i konuk edeceklerine değinen Çalımbay, karşılamadan galibiyetle ayrılmak istediklerini, böyle sonuçlandığı takdirde ligde daha üst sıralara çıkabileceklerini vurguladı.







Rakip takımı iyi tanıdıklarının altını çizen Rıza Çalımbay, "Bizim açımızdan mutlaka kazanmamız gereken maç. Takımıma inanıyorum, güveniyorum. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız. Maçın başından sonuna kadar her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.







Ligde kalan 5 maçı da kazanıp sezonu çok iyi bir yerde bitirmek istediklerine dikkati çeken tecrübeli teknik adam, trafik kazası yüzünden üzgün olan Antalyaspor taraftarını Medipol Başakşehir maçını kazanarak sevindirmek istediklerini kaydetti.







kaynak:sabah