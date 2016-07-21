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çalılıkların arasında bulundu!

ÇALILIKLARIN ARASINDA BULUNDU!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan motosikletin kasksız sürücüsü Serdar Yür (28) hayatını kaybetti

Tarih : 21 Temmuz 2016, 16:00
Puan Ver : Çalılıkların Arasında Bulundu!(9/10)11


 Kaza dün saat 19.30 sıralarında Zafer mahallesi  İncirliova-Koçarlı karayolunda meydana geldi. Hacıaliobası mahallesindeki evine giden Serdar Yür, kontrolünü kaybettiği motosikletle yol kenarında bulunan beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletle birlikte şarampola yuvarlanan Yür, başına aldığı darbeyle olay yerinde hayatını kaybetti.








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