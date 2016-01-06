ÇALHANOĞLU VE SOFUOĞLU BARIŞTI
Kenan Sofuoğlu'nun Almanya'da ulaşmaya çalıştığı Hakan Çalhanoğlu, başarılı motosikletçiyi tanımayınca yaşanan kısa gerginlik facebook'taki mesajlarla sonlandı.
Uluslararası arenada çok başarılı iki milli sporcu arasındaki gerginlik kısa sürede aşıldı. Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Almanya'da Hakan Çalhanoğlu'na ulaşmaya çalışmış ve Whatsapp'tan "Hakan kardeşim. Ben Kenan Sofuoğlu. Köln'e geldim. Seninle tanışmak istiyordum. Ama buralarda değilmişsin" mesajını atmıştı. Bayer Leverkusen ile futbol sezonunun ikinci yarı hazırlıkları için ABD'de bulunan Hakan Çalhanoğlu bu mesaja "Tanıyamadım sizi. Ne için tanışmak istiyorsunuz. Ben sizi tanımıyorum" yanıtını vermişti. Mesajlaşma şöyle devam etmişti:
Sofuoğlu: "Sevdiğim için tanışmak istedim. Motosikletçi."
Çalhanoğlu: "Numaramı kimden aldınız."
Sofuoğlu: "Kardeş sileriz. Sıkıntı yapma."
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