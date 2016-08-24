ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİ FRAGMANI ÇIKTI MI?
Ahmet Kural ve Murat Cemcir, “Çalgı Çengi” serisinin devamı olan “Çalgı Çengi İkimiz” adlı yeni filmleriyle beyazperdede yerlerini almaya hazırlanıyor.
Ahmet Kural ve Murat Cemcir, “Çalgı Çengi” serisinin devamı olan “Çalgı Çengi İkimiz” adlı yeni filmleriyle beyazperdede yerlerini almaya hazırlanıyor.
Filmin basın toplantısı, önceki gün Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşti. Toplantıya filmin senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir ile başrol oyuncuları Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın yanı sıra filmde rol alan Rasim Öztekin, Ayhan Taş, Burak Satıbol, Barış Yıldız, Samet Gürsel, Nur Erkul, Ayşe Kökçü, Ahmet Gülhan, Tuna Orhan, Cahit Gök, Şinasi Yurtsever, Ceyhun Güneş, Korhan Herduran ve Hakan Akın da katıldı. Soruları yanıtlayan ekip, yaptıkları esprilerle herkesi güldürdü.
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