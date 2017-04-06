Bursa'da vatandaşlardan çaldığı 62 bin TL değerindeki altın ve parayı pavyonda yiyen bir dolandırıcılık zanlısı, o anları ölümsüzleştirmek için video çekince yakayı ele verdi.



Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan geldiği Bursa'da hedefine aldığı yaşlı vatandaşları FETÖ ve çeşitli bahanelerle arayarak dolandıran İ.B. (32), son teşebbüste yakayı ele verdi.



Kendisini Vali Yardımcısı olarak tanıtan dolandırıcı, ‘Hesabınızdan FETÖ'ya para aktarılmış' ve ‘Kuyumcuda sizin kimliklerinizle soygun olmuş' şeklindeki ifadeleriyle S.O. (69) isimli bayandan 35 bin TL, 80 yaşındaki F.V.'den 2 bin TL'lik emekli maaşını, T.S.'den (80) 15 bin TL altın ve para, 75 yaşındaki R.Ş.'den ise 10 bin lira çaldı.







kaynak:gazetevatan