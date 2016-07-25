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çal domatesi rusya yolunda

ÇAL DOMATESİ RUSYA YOLUNDA

Denizli Çal Belediyesi, Çal Ziraat Odası ve Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonu (TÜSEMKOM) işbirliğiyle soğuktan etkilenerek sökülen üzüm bağlarının yerine alternatif tarım çalışmaları meyvesini verdi.

Tarih : 25 Temmuz 2016, 10:07
Puan Ver : Çal Domatesi Rusya Yolunda(9/10)6


Denizli Çal Belediyesi, Çal Ziraat Odası ve Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonu (TÜSEMKOM) işbirliğiyle soğuktan etkilenerek sökülen üzüm bağlarının yerine alternatif tarım çalışmaları meyvesini verdi.

İlçede örtü altı seracılıkta üretilen ilk ürün domatesin 25 bin tonu Rusya'ya, 25 bin tonu ise Suudi Arabistan'a ihraç edildi. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, "İlçemizde örtü altı seracılığıyla ilgili geniş çaplı bir araştırma yaptık. Şubat ayından bu yana üreticilerimize eğitimler verdik. İlçede 22 aile, 55 bin metrekarelik alanda seracılık yapmaya başladı. İlçemiz alternatif tarım ürünleriyle daha da büyüyecek" dedi.

Akcan, Rusya ve Suudi Arabistan'a gönderilen domateslerin üreticiye katkısının 120 bin lira olduğunu, yıl sonuna kadar çeşitli ürünlerle beraber değişik ülkelere 5 milyon lira değerinde ürün gönderileceğini söyledi








Etiketler: Çal  Domatesi  Rusya  Yolunda    haber

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