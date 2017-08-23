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Çakmağını ateşledi, yanı başındaki kuyu alev aldı: 1 yaralı

ÇAKMAĞINI ATEŞLEDİ, YANI BAŞINDAKİ KUYU ALEV ALDI: 1 YARALI

Denizli'de kuyu başında oturan çiftçi Ali Mıngır, çakmağını ateşleyince, kuyu birden alev aldı. Kuyudan çıkan alevlerle Mıngır'ın arkadaşı Ali İhsan Şipal hafif şekilde yaralandı.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 21:10
Puan Ver : Çakmağını Ateşledi, Yanı Başındaki Kuyu Alev Aldı: 1 Yaralı(7/10)3

Denizli'nin Kale İlçesi'nde tarım arazisi içerisinde bulunan kuyunun kenarına dinlenmek için oturan bir kişi, çıkan gazın alev alması sonucu yaralandı.

ÇAKMAĞI ÇAKTI, KUYU ALEV ALDI

Karaköy Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ali Mıngır, Karacaoluk Mevkiindeki tütün ekili tarım arazisinde bulunan, geçen yıl kazdırdığı su kuyusunun kenarında kendisi gibi çiftçilik yapan Ali İhsan Şipal ile birlikte mola verdi. Mıngır'ın bu sırada çakmağını yakınca, kuyudan çıkan gazın alev almasıyla Şipal yaralandı.

ALEVLER 8 METREYE KADAR YÜKSELDİ

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, elinde ve yüzünde yanıklar oluşan Şipal, ambulansla Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şipal'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Mıngır, kuyuyu geçen yıl tarım arazisini sulamak için açtığını, kuyunun yanında dinlendikleri sırada komşusunun çakmağının yakması sonucu kuyudan 8 metreye yakın alev yükseldiğini belirtti.

KUYUDA İNCELEME BAŞLATILDI

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de kuyuda inceleme yaparak güvenlik önlemi aldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, kuyuda inceleme yaptıktan sonra gerekli önlemleri aldıklarını, kuyuda, yer altındaki minerallerden ya da sürtünmeden dolayı gaz oluşabileceğini belirtti. Başlı, toprağın altındaki gazın yüzeye çıkması ile parlamanın meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.

KUYU ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla ise bölgede incelemelerin devam ettiğini belirterek, Kale'de ilk defa böyle bir olayla karşılaştık. İtfaiye ekipleri kuyu ve çevresinde gerekli önlemleri aldı. Kuyudan alev çıkmasının sebebini henüz bilmiyoruz. Umudumuz doğalgaz olmasından yana ama farklı bir şey de olabilir" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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