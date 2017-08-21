ÇAKIR'A ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEV GÖREV
FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Romanya'nın Steaua Bükreş ile Portekiz'in Sporting Lizbon takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off maçında düdük çalacak.
UEFA'dan, Türkiye'nin en tecrübeli hakemlerinden Cüneyt Çakır'a görev. FIFA kokartlı Çakır, Romanya'nın Steaua Bükreş ile Portekiz'in Sporting Lizbon takımları arasında 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu rövanş maçını yönetecek.
MAÇ ROMANYA'DA
Romanya'nın Bükreş kentindeki Ulusal Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Esat Sancaktar'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
Kaynak: haberinburada
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