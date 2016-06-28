

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, EURO 2016'da 2. Tur'un ardından maç yönetmeyecek.







Gruplarda Portekiz - İzlanda ve Belçika - İrlanda Cumhuriyeti maçlarını yöneten, 2. Tur'da ise İspanya ile İtalya arasındaki maçta düdük çalan Cüneyt Çakır'ın Euro 2016'daki görevi tamamlandı.







UEFA Hakem Komitesi de sürpriz sayılacak bir kararla İspanya - İtalya maçındaki yönetimi özellikle İtalya cephesinden sert eleştiriler alan Çakır'a turnuvanın geri kalanında maç verilmeyeceğini açıkladı.