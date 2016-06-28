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çakır, euro 2016'ya veda etti!

ÇAKIR, EURO 2016'YA VEDA ETTİ!

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, EURO 2016'da 2. Tur'un ardından maç yönetmeyecek.

Tarih : 28 Haziran 2016, 14:31
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FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, EURO 2016'da 2. Tur'un ardından maç yönetmeyecek.



Gruplarda Portekiz - İzlanda ve Belçika - İrlanda Cumhuriyeti maçlarını yöneten, 2. Tur'da ise İspanya ile İtalya arasındaki maçta düdük çalan Cüneyt Çakır'ın Euro 2016'daki görevi tamamlandı.



UEFA Hakem Komitesi de sürpriz sayılacak bir kararla İspanya - İtalya maçındaki yönetimi özellikle İtalya cephesinden sert eleştiriler alan Çakır'a turnuvanın geri kalanında maç verilmeyeceğini açıkladı.








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