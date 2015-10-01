

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA şampiyonlar ligi'nde grup aşamasının 2. haftası, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.Cüneyt Çakır'ın yönettiği A Grubu maçında Malmö, real madrid'i konuk etti. Real Madrid, Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun 29. dakikadaki golüyle skoru 1-0'a getirdi.







30 yaşındaki Ronaldo böylece kariyerinin 500. golüne ulaştı ve adını, 500 gol barajını geçen Pele, Ferenc Puskas, Gerd Müller, Alfredo Di Stefano gibi futbol tarihinin efsane isimlerinin arasına yazdırdı. Ronaldo, 500 golünün 5'ini, profesyonel kariyerine adım attığı Sporting Lizbon, 118'ini Manchester United, 322'sini Real Madrid ve 55'ini de Portekiz Milli Takımı formasıyla kaydetti.