O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

çakır çaldı, ronaldo efsane oldu!

ÇAKIR ÇALDI, RONALDO EFSANE OLDU!

Real Madrid, Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta İsveç ekibi Malmö'yü deplasmanda 2-0 yendi.

Tarih : 01 Ekim 2015, 09:33
Puan Ver : Çakır Çaldı, Ronaldo Efsane Oldu!(0/10)


Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA şampiyonlar ligi'nde grup aşamasının 2. haftası, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.Cüneyt Çakır'ın yönettiği A Grubu maçında Malmö, real madrid'i konuk etti. Real Madrid, Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun 29. dakikadaki golüyle skoru 1-0'a getirdi.

     

30 yaşındaki Ronaldo böylece kariyerinin 500. golüne ulaştı ve adını, 500 gol barajını geçen Pele, Ferenc Puskas, Gerd Müller, Alfredo Di Stefano gibi futbol tarihinin efsane isimlerinin arasına yazdırdı. Ronaldo, 500 golünün 5'ini, profesyonel kariyerine adım attığı Sporting Lizbon, 118'ini Manchester United, 322'sini Real Madrid ve 55'ini de Portekiz Milli Takımı formasıyla kaydetti.








Etiketler: Çakır  Çaldı  Ronaldo  Efsane  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER