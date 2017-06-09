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çakıcı'nın elebaşı olduğu örgütün üyelerine operasyon

ÇAKICI'NIN ELEBAŞI OLDUĞU ÖRGÜTÜN ÜYELERİNE OPERASYON

Organize suç örgütü elebaşı Alaaddin Çakıcı'nın Kırıkkale F Tipi Cezaevine naklinden önce Ankara'ya geldikleri tespit edilen ve silahlı eylem yapabilecekleri değerlendirilen 9 örgüt üyesi, Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Tarih : 09 Haziran 2017, 16:56
Puan Ver : Çakıcı'nın Elebaşı Olduğu Örgütün Üyelerine Operasyon(6/10)7


örgüt üyelerinin başkentte  olduğunu belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekipleri, şüphelilerin kullandığı lüks araçların plakalarını tespit ederek takip  başlattı.



Suç örgütü faaliyeti kapsamında eylem hazırlığında oldukları  değerlendirilen zanlıların yakalanması için harekete geçen ekipler,  Çukurambar'daki kafede bir araya gelen D.A, A.G, Ö.T, Y.Ç, ve Y.E.U'yu  düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.



Güvenlik kameralarına da yansıyan operasyonda, şüphelilerin  bellerindeki silahları kullanamadan etkisiz hale getirilmeleri yer alıyor. Devam  eden operasyonda E.K, G.B, A.Ç. ve V.K. de Çankaya ilçesindeki otelde ve  Kızılay'da araçla seyir halindeyken yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerden 8 ruhsatsız silah, 3 bin lira ve 80  fişeğin yanı sıra Çakıcı'nın cezaevinden gönderdiği fotoğraflarla mektuplar ele geçirildi.



 



kaynak:milliyet








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