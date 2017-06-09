ÇAKICI'NIN ELEBAŞI OLDUĞU ÖRGÜTÜN ÜYELERİNE OPERASYON
Organize suç örgütü elebaşı Alaaddin Çakıcı'nın Kırıkkale F Tipi Cezaevine naklinden önce Ankara'ya geldikleri tespit edilen ve silahlı eylem yapabilecekleri değerlendirilen 9 örgüt üyesi, Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
örgüt üyelerinin başkentte olduğunu belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin kullandığı lüks araçların plakalarını tespit ederek takip başlattı.
Suç örgütü faaliyeti kapsamında eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen zanlıların yakalanması için harekete geçen ekipler, Çukurambar'daki kafede bir araya gelen D.A, A.G, Ö.T, Y.Ç, ve Y.E.U'yu düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
Güvenlik kameralarına da yansıyan operasyonda, şüphelilerin bellerindeki silahları kullanamadan etkisiz hale getirilmeleri yer alıyor. Devam eden operasyonda E.K, G.B, A.Ç. ve V.K. de Çankaya ilçesindeki otelde ve Kızılay'da araçla seyir halindeyken yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 8 ruhsatsız silah, 3 bin lira ve 80 fişeğin yanı sıra Çakıcı'nın cezaevinden gönderdiği fotoğraflarla mektuplar ele geçirildi.
kaynak:milliyet
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