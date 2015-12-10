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ÇAKICI'NIN CEZAEVİNDE DAYAK ATTIĞI İDDİASI


ÇAKICI'NIN CEZAEVİNDE DAYAK ATTIĞI İDDİASI
Tarih : 10 Aralık 2015, 15:53
Puan Ver : Çakıcı'nın Cezaevinde Dayak Attığı İddiası(8/10)10


Tekirdağ 1 No'lu F Tipi cezaevi'nde hükümlü bulunan  Alaattin Çakıcı'nın cezaevi müdür yardımcısı ve bir memura dayak atması olayını  sakladığı belirlenen memurların görevden alındığı bildirildi.



Adalet Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çakıcı'nın,  kaldığı cezaevinde ikinci müdürü dövdüğü iddiası üzerine toplanan Cezaevi  Disiplin Kurulu, düzenlenen sahte tutanaklar nedeniyle olayla ilgili işlem  yapılmasına gerek olmadığına karar verdi. Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Cezaevinde yaşanan olayın öğrenilmesinin  ardından hem Adalet Bakanlığı hem de savcılık harekete geçti. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan soruşturma neticesinde Çakıcı ve  bir adamının daha önce de bir memuru dövdüğü, ancak cezaevi yönetimi tarafından  olayın üstünün örtüldüğü belirlendi.

Soruşturma neticesinde o dönemde görev yapan cezaevi müdürleri dahil,  olaya karışan ikinci müdürler ve memurlar açığa alındı. Olaya karışan cezaevi  personeli ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, olayda ihmali  görülen infaz koruma memurları hakkında ise tutuklama kararı verildi. Olayın saklanması nedeniyle daha önce işlem yapılmayan Alaattin Çakıcı  hakkında da soruşturma başlatıldığı ve olayın örtbas edilmesinin söz konusu  olmadığı kaydedildi.








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