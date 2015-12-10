

Tekirdağ 1 No'lu F Tipi cezaevi'nde hükümlü bulunan Alaattin Çakıcı'nın cezaevi müdür yardımcısı ve bir memura dayak atması olayını sakladığı belirlenen memurların görevden alındığı bildirildi.







Adalet Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çakıcı'nın, kaldığı cezaevinde ikinci müdürü dövdüğü iddiası üzerine toplanan Cezaevi Disiplin Kurulu, düzenlenen sahte tutanaklar nedeniyle olayla ilgili işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verdi. Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Cezaevinde yaşanan olayın öğrenilmesinin ardından hem Adalet Bakanlığı hem de savcılık harekete geçti. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan soruşturma neticesinde Çakıcı ve bir adamının daha önce de bir memuru dövdüğü, ancak cezaevi yönetimi tarafından olayın üstünün örtüldüğü belirlendi.



Soruşturma neticesinde o dönemde görev yapan cezaevi müdürleri dahil, olaya karışan ikinci müdürler ve memurlar açığa alındı. Olaya karışan cezaevi personeli ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, olayda ihmali görülen infaz koruma memurları hakkında ise tutuklama kararı verildi. Olayın saklanması nedeniyle daha önce işlem yapılmayan Alaattin Çakıcı hakkında da soruşturma başlatıldığı ve olayın örtbas edilmesinin söz konusu olmadığı kaydedildi.