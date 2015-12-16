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ÇAKICI'NIN ADAMI, CEZAEVİ MÜDÜRÜNÜN MAKAM ARACINI KURŞUNLADI


ÇAKICI'NIN ADAMI, CEZAEVİ MÜDÜRÜNÜN MAKAM ARACINI KURŞUNLADI
Tarih : 16 Aralık 2015, 17:06
Puan Ver : Çakıcı'nın Adamı, Cezaevi Müdürünün Makam Aracını Kurşunladı(6/10)8


Edirne F Tipi Yüksek Güvenlik Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan Alaattin Çakıcı dün saat 14.00 sıralarında rahatsızlandığı için jandarma ring aracıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. İddiaya göre, bu saatlerde Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Dal'ın şoförünün kullandığı makam aracına cezaevine yaklaştığı sırada Çakıcı'nın adamı olduğu iddia edilen M.M. ruhsatsız tabancayla 3 el ateş etti.



Kurşunlardan biri makam aracının arka

kapısına isabet ederken, Hasan Dal ve makam şoförü olayı yara almadan atlattı. M.M. ise olay yerinden aracıyla kaçtı.



Saldırının haber verilmesiyle çok sayıda polis kaçan aracın peşine düştü. Kısa sürede aracı yakalayan ekipler, M.M.'yi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.



HASTANEDE 8 GÖZALTI



Saldırı şüphelisi M.M., polisteki ifadesinde, "Alattin Çakıcı ağabeyimi çok seviyorum. Resmi plakalı araç görünce ateş ettim" dedi.








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