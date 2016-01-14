O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

cakarta'da bombalı ve silahlı saldırı!

CAKARTA'DA BOMBALI VE SİLAHLI SALDIRI!

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir dizi patlama meydana geldiği ve silah sesleri duyulduğu bildirildi

Tarih : 14 Ocak 2016, 09:03
Puan Ver : Cakarta'da Bombalı Ve Silahlı Saldırı!(10/10)12


Endonezya'nın başkenti Cakarta'da meydana gelen bir dizi patlama ve çatışmada en az 6 kişi hayatını kaybetti. Yerel TVOne kanalı, 3 patlamanın Türkiye ve Pakistan büyükelçilikleri yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu.

Şehri sarsan patlamalar Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Birleşmiş Milletler'e ait ofislerin yakınındaki Sarinah Alışveriş Merkezi civarında gerçekleşti. Olay yeri yakınlarında hala silah seslerinin duyulduğu belirtildi. Caddeleri kordon altına alan polis yetkilileri, başka patlamalar olabileceği kaygısıyla insanlara dışarı çıkmama uyarısında bulunduklarını söyledi. Görgü tanıkları en az 6 büyük patlama sesi duyduklarını ifade etti.



Polis ekipleri, patlamalardan en az birisinin intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiğini, 14 silahlı militanın da çatışmaya girdiğini bildirdi. Olay yerinde bulunan bazı görgü tanıkları, bir kafeteryada 3 teröristin üzerlerindeki bombaları patlattığını belirtti.



 



Saldırıları henüz üstlenen olmazken, Polis Sözcüsü Anton Çarliyan kısa süre önce DEAŞ'den tehdit aldıklarını, bu sebeple saldırıların arkasında DEAŞ militanlarının olabileceğini söyledi.



Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusunu barındıran ve geçmişte radikal dincilerin saldırılarına hedef olan Endonezya, terör tehdidine karşı üst düzey alarm durumunda bulunuyordu.





 








Etiketler: Cakarta  Da  Bombalı  Ve  Silahlı  Saldırı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER