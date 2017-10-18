ÇAKARLI ARAÇLARA YASAK GELİYOR! GEÇİŞ ÜSTÜNLÜKLERİ İPTAL EDİLDİ
İçişleri Bakanlığınca, bugün itibariyle polis araçları hariç, bütün çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi. Konvoy haricinde çakar yakmak da yasaklandı.
İçişleri Bakanlığı, polis araçları hariç bütün çakarlı araçların geçiş üstünlüklerini iptal etti. Düzenlemeye göre hiçbir çakarlı araç görev kağıdı olmadan bu üstünlüğü kullanamayacak.
KONVOY HARİCİ ÇAKAR YAKMAK DA YASAKLANDI
Öte yandan gelişmeye göre konvoy haricinde hariç çakar yakmak da yasaklanıyor. Düzenlemeye göre hiçbir çakarlı araç görev kağıdı olmadan bu üstünlüğü kullanamayacak.
İçişleri Bakanlığı gönderdiği genelgelerle, bu tür araçlarla ilgili cezai işlem uygulanması talimatını yinelese de çakarlı araç sayısında artış yaşanıyordu. Belli şartlarda kullanılabilen çakar adı verilen sistem için emniyet müdürlüklerinden özel izin alınması gerekiyordu.
192 LİRA CEZASI VAR
Çakar lambayı usülsüz taktırdığı ve kullandığı tespit edilen sivil araçların sahiplerine, 192 TL para cezası kesilip araçlarının da belli bir süre trafikten men edilmesi gerekiyordu.
'Çakar' adı verilen sistemde otomobillerin ön kısmına yerleştirilen mavi-kırmızı ışık yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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