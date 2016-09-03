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cahit arslan'ın yerine adı geçiyordu ama... sağlam veto yedi!

CAHİT ARSLAN'IN YERİNE ADI GEÇİYORDU AMA... SAĞLAM VETO YEDİ!

Ertuğrul Hoca için iddialara “jet yalanlama” yapan Ege ekibi Mesut Bakkal veya yabancı bir hoca tercihinde bulunacak

Tarih : 03 Eylül 2016, 11:32
Puan Ver : Cahit Arslan'ın Yerine Adı Geçiyordu Ama... Sağlam Veto Yedi!(5/10)7


Akhisar Belediyespor'da yönetim Cihat Arslan'la sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı… Sıcak saatlerin yaşandığı Ege temsilcisinde dün sabah saatlerinde öne çıkan ve hatta anlaşma sağlandığı öne sürülen isim Ertuğrul Sağlam'dı… Ancak Akhisar Belediye, jet bir yalanlama yapıp Ertuğrul Sağlam'ın gündemlerinde olmadığını duyurdu. Yöneticilerin hedefindeki yerli teknik adamın kariyerinde çok Anadolu kulübü olan ve son olarak Mersin İdman Yurdu'nu çalıştıran Mesut Bakkal olduğu belirtildi. Bazı idarecilerin ise yabancı teknik adam görüşünü ortaya attığı ifade edildi.








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