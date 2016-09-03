CAHİT ARSLAN'IN YERİNE ADI GEÇİYORDU AMA... SAĞLAM VETO YEDİ!
Ertuğrul Hoca için iddialara “jet yalanlama” yapan Ege ekibi Mesut Bakkal veya yabancı bir hoca tercihinde bulunacak
Akhisar Belediyespor'da yönetim Cihat Arslan'la sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı… Sıcak saatlerin yaşandığı Ege temsilcisinde dün sabah saatlerinde öne çıkan ve hatta anlaşma sağlandığı öne sürülen isim Ertuğrul Sağlam'dı… Ancak Akhisar Belediye, jet bir yalanlama yapıp Ertuğrul Sağlam'ın gündemlerinde olmadığını duyurdu. Yöneticilerin hedefindeki yerli teknik adamın kariyerinde çok Anadolu kulübü olan ve son olarak Mersin İdman Yurdu'nu çalıştıran Mesut Bakkal olduğu belirtildi. Bazı idarecilerin ise yabancı teknik adam görüşünü ortaya attığı ifade edildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar