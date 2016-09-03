

Akhisar Belediyespor'da yönetim Cihat Arslan'la sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı… Sıcak saatlerin yaşandığı Ege temsilcisinde dün sabah saatlerinde öne çıkan ve hatta anlaşma sağlandığı öne sürülen isim Ertuğrul Sağlam'dı… Ancak Akhisar Belediye, jet bir yalanlama yapıp Ertuğrul Sağlam'ın gündemlerinde olmadığını duyurdu. Yöneticilerin hedefindeki yerli teknik adamın kariyerinde çok Anadolu kulübü olan ve son olarak Mersin İdman Yurdu'nu çalıştıran Mesut Bakkal olduğu belirtildi. Bazı idarecilerin ise yabancı teknik adam görüşünü ortaya attığı ifade edildi.