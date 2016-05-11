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ÇAĞRI HEYETİNDEN MHP KURULTAYI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA


ÇAĞRI HEYETİNDEN MHP KURULTAYI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
Tarih : 11 Mayıs 2016, 16:09
Puan Ver : Çağrı Heyetinden Mhp Kurultayı İle İlgili Flaş Açıklama(8/10)6


Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin  MHP'de olağanüstü kongre toplanmasına ilişkin kararının temyiz incelemesini mayıs ayı içerisinde tamamlayacağı duyurdu. Karar hafta sonu kongrenini yapılıp yapılmayacağı tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Gözler MHP'yi kurultaya götürecek olan mahkemenin oluşturduğu çağrı heyetine çevridi. Çağrı heyetinden Aksaray eski İl Başkanı Ayhan Erel açıklama yaptı. Erel, kongereyi Yargıtay değil,Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararının kitlediğini vurgulayarak bu karar kaldırılmadığı sürece kongrenin yapılamayacağını açıkladı.



CNN Türk'te katıldığı programda konuşan Erel şunları söyledi: "Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararının kaldırılmaması halinde hafta sonu kurultayın yapılması mümükün değil. Çünkü ortada bir mahkeme kararı var ve yargı yüreci tamamlanmamış. Benzer bir karar Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi'nden de alınmıştı ancak itirazlı o kaldırıldı. Cumaya kadar Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla ilgili bir gelişme olmaz ise hafta sonu kurultay toplanamaz."



YARGITAY DEĞİL GEMEREK ÖNEMLİ



Yargı sürecinin bitmediğini vurgulayan Erel, "Gemerek mahkemesinin kararı iptal edilirse Yargıtay'ın kararını beklemeye gerek yok ve olağanüstü kurultay planlanan şekilde yapılabilir" diye konuştu.








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