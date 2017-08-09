İtalyan ekibi Cagliari, Fenerbahçe'de daha önce kadro dışı bırakılan, daha sonra affedilen Gregory van der Wiel için 1 yıllık kiralama teklifi yaptı.

İtalyan basını, Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynamak için İstanbul'a gelen Cagliari'de başkan Tommaso Giulini'nin Van der Wiel'e teklif yaptığını yazdı.

1 YILLIK KİRALANACAK

Normalde kadro dışı olan Hollandalı sağ bek, Cagliari ile oynanan hazırlık maçında 72. dakikada oyuna girmişti. Van der Wiel'in 1 yıllığına kiralanacağı ve maaşının yarısını Fenerbahçe'nin ödeyeceği öne sürüldü.

Kaynak: Fanatik

Kaynak: haberinburada