CAGLİARİ, FENERBAHÇE'DEN YENİ AFFEDİLEN VAN DER WİEL İÇİN TEKLİF YAPTI
İtalyan ekibi Cagliari, Fenerbahçe'de daha önce kadro dışı bırakılan, daha sonra affedilen Gregory van der Wiel için 1 yıllık kiralama teklifi yaptı.
İtalyan basını, Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynamak için İstanbul'a gelen Cagliari'de başkan Tommaso Giulini'nin Van der Wiel'e teklif yaptığını yazdı.
1 YILLIK KİRALANACAK
Normalde kadro dışı olan Hollandalı sağ bek, Cagliari ile oynanan hazırlık maçında 72. dakikada oyuna girmişti. Van der Wiel'in 1 yıllığına kiralanacağı ve maaşının yarısını Fenerbahçe'nin ödeyeceği öne sürüldü.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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