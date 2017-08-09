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Cagliari, Fenerbahçe'den Yeni Affedilen van der Wiel İçin Teklif Yaptı

CAGLİARİ, FENERBAHÇE'DEN YENİ AFFEDİLEN VAN DER WİEL İÇİN TEKLİF YAPTI

İtalyan ekibi Cagliari, Fenerbahçe'de daha önce kadro dışı bırakılan, daha sonra affedilen Gregory van der Wiel için 1 yıllık kiralama teklifi yaptı.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 15:30
Puan Ver : Cagliari, Fenerbahçe'den Yeni Affedilen Van Der Wiel İçin Teklif Yaptı(6/10)2

İtalyan basını, Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynamak için İstanbul'a gelen Cagliari'de başkan Tommaso Giulini'nin Van der Wiel'e teklif yaptığını yazdı.

1 YILLIK KİRALANACAK

Normalde kadro dışı olan Hollandalı sağ bek, Cagliari ile oynanan hazırlık maçında 72. dakikada oyuna girmişti. Van der Wiel'in 1 yıllığına kiralanacağı ve maaşının yarısını Fenerbahçe'nin ödeyeceği öne sürüldü.

Kaynak: Fanatik


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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