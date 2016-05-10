

Bomba süsü verilmiş piknik tüpünde bomba izine rastlanmadı. Saat 05.30 sıralarında metrobüs üst geçidene asılan pankartın altına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi çevrede güvenlik önlemi aldı. Metrobüsler Çağlayan metrobüs durağında durdurulmadı ve transit geçişi sağlandı.



Bomba imha uzmanının olay yerine gelmesinin ardından D-100 karayolu Çağlayan mevkiinde trafiğe kapatıldı. Bomba imha uzmanı özel kıyafet giyerek şüpheli paketi fünyeyle patlattı. Fünye ile patlatılan piknik tüpünde herhangi bir bomba izine rastlanmadı.