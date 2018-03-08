ÇAĞLAYAN ADLİYESİ''NDE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN GENÇ ZOR İKNA EDİLDİ! O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 6. kat trabzanlarına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç zor ikna edildi.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişiminde bulunan bir kişi zor ikna edildi.
ADLİYENİN 6. KATINDAN KENDİNİ SARKITTI
Adliyenin altıncı katındaki trabzanlara çıkan kişi bir süre sonra vatandaşlar tarafından ikna edilerek içeri alındı. O anlar vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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