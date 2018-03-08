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Çağlayan Adliyesi''nde İntihar Etmek İsteyen Genç Zor İkna Edildi! O Anlar Kameraya Yansıdı

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ''NDE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN GENÇ ZOR İKNA EDİLDİ! O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 6. kat trabzanlarına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç zor ikna edildi.

Tarih : 08 Mart 2018, 15:50
Puan Ver : Çağlayan Adliyesi''nde İntihar Etmek İsteyen Genç Zor İkna Edildi! O Anlar Kameraya Yansıdı(6/10)2

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişiminde bulunan bir kişi zor ikna edildi.

ADLİYENİN 6. KATINDAN KENDİNİ SARKITTI

Adliyenin altıncı katındaki trabzanlara çıkan kişi bir süre sonra vatandaşlar tarafından ikna edilerek içeri alındı. O anlar vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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