ÇAĞLAR ÇORUMLU'NUN BABASI HAYATINI KAYBETTİ
Güldür Güldür Show'un Eşofmanlı Şevket Hoca'sı karakteriyle yıldızı parlayan Çağlar Çorumlu'nun babası Vedat Çorumlu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Vedat Çorumlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Oyuncu Çağlar Çorumlu'nun babası olan Vedat Çorumlu için dün Merzifon Karamustafa Paşa Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.
kaynak:milliyet
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