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çağlar çorumlu'nun babası hayatını kaybetti

ÇAĞLAR ÇORUMLU'NUN BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Güldür Güldür Show'un Eşofmanlı Şevket Hoca'sı karakteriyle yıldızı parlayan Çağlar Çorumlu'nun babası Vedat Çorumlu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Tarih : 15 Mart 2017, 11:30
Puan Ver : Çağlar Çorumlu'nun Babası Hayatını Kaybetti(9/10)10


Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Vedat Çorumlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Oyuncu Çağlar Çorumlu'nun babası olan Vedat Çorumlu için dün Merzifon Karamustafa Paşa Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.



 



kaynak:milliyet



 








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