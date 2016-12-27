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çağlar çorumlu kalp krizi geçirdi!

ÇAĞLAR ÇORUMLU KALP KRİZİ GEÇİRDİ!

Çağlar Çorumlu kalp krizi geçirdi ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Bir televizyon programında ‘Şevket Hoca' tiplemesiyle karşımıza çıkan ve herkes tarafından tanınan Çağlar Çorumlu, bir reklam filmi çekiminde kalp krizi geçirdi.

Tarih : 27 Aralık 2016, 10:44
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Çağlar Çorumlu'nun sağlık durumu nasıl? Reklam filmi çekimlerinde kalp krizi geçiren ve herkesi korkutan Çağlar Çorumlu sevenlerini üzdü. Bir reklam filmi çekimi sırasında kendisini kötü hissettiğini söyleyen Çağlar Çorumlu'nun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. İşte ünlü oyuncunun sağlık durumu.



Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta marka yüzü olduğu firmanın yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Çekimler sırasında sırtında bir ağrı olduğunu ve kendisini kötü hissettiğini söyleyen Çorumlu için sete ambulans çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri Çorumlu'nun kalp krizi geçirdiğini fark edince, oyuncu acilen hastaneye götürülerek ameliyata alındı. Hürriyet'in haberine göre; operasyonda kalp damarlarına üç stent takılan oyuncu, birkaç gün hastanede müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Çağlar Çorumlu'nun, evinde istirahat ettiği öğrenildi.



 



kaynak:yenişafak








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