

Mesut Yar, Posta Gazetesi'nde bugün kaleme aldığı "Çağlar Çorumlu adres değiştirdi" başlıklı yazısında Çağlar Çorumlu'nun "Güldür Güldür Show"dan ayrılacağını yazdı.







Mesut Yar yazısında, Çağlar Çorumlu'nun yeni adresinin Gülse Birsel'in yeni dizisi olduğunu açıkladı.







Mesut Yar, dün köşesinde "Avrupa Yakası" ve "Yalan Dünya"dan sonra yeni bir sit-com yazan Gülse Birsel'in yeniden ekrana döneceğini duyurmuş ve efsane isimlerle de el sıkıştığının müjdesini vermişti.







Çağlar Çorumlu, "Güldür Güldür Show"da özellikle Eşofmanlı Şevket Hoca tiplemesiyle akıllara kazınmıştı.







kaynak:milliyet







kaynak:milliyet