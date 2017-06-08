ÇAĞLA ŞIKEL'DEN İTİRAF: BOŞANDIKTAN SONRA...
Çağla Şıkel, 'Duymayan Kalmasın' programına konuk oldu.
Şıkel, bilinmeyenlerini anlattı. İşte ünlü modelin açıklamalarından bazı bölümler:
*1998-1999 yıllarında yurtdışından teklif gelmişti. Oraya çalışmaya gitmediğim için hiç pişman değilim.
*Ruhen ve bedenen kendime bakıyorum. Kaşık kaşık çikolata yiyorum ama her gün yapmıyorum bunu.
*Doyduğu zaman masadan kalkmayı bilen insanlardanım.
*Haftanın 3 günü fitness ve ağırlık çalışıyorum.
*Çocuklar haftasonu Emre'de kalıyor. Emre ile boşanmış olmamıza rağmen sürekli birlikteyiz.
*Onun da hayatında biri olabilir, benim de hayatımda biri olabilir. Bunu yönetecek olgunluktayız.
*Boşanmak çok zor bir karardı. Boşandıktan sonra hayatıma biri girsin istemedim. Kendimi çocuklarıma adadım.
*Alişan'ın nişanı 29 Haziran'da, düğünü kasım gibi düşünüyorlar.
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