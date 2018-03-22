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Çağla Şıkel Çocuk İstiyor: Ne Olur Emre'ye Söylemeyin
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Çağla Şıkel çocuk istiyor: Ne olur Emre'ye söylemeyin

ÇAĞLA ŞIKEL ÇOCUK İSTİYOR: NE OLUR EMRE'YE SÖYLEMEYİN

Yeniden bebek sahibi olmak istediğini söyleyen iki çocuk annesi Çağla Şıkel, "Sizden ricam ne olur bunları gidip Emre'ye söylemeyin, kendini kötü hissediyor. " dedi.

Tarih : 22 Mart 2018, 22:40
Puan Ver : Çağla Şıkel Çocuk İstiyor: Ne Olur Emre'ye Söylemeyin(9/10)5

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, yeniden bir bebek sahibi olmak istediğini söyledi. Sıkel, "Sizden ricam ne olur bunları gidip Emre'ye söylemeyin" dedi.

"EMRE KENDİNİ KÖTÜ HİSSEDİYOR"

İki çocuk annesi Çağla Şıkel, "Dört çocuğum olmasını isterdim, güzel olurdu. Ama sizden ricam ne olur bunları gidip Emre'ye (Altuğ) söylemeyin. Emre kendini kötü hissediyor. 'Niye böyle şeyler söylüyorsun' diyor. Adam haklı. Sonuçta çocuklarımın babası o." ifadelerini kullandı.

3 YIL ÖNCE BOŞANMIŞLARDI

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ 3 yıl önce boşandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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