ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY, DÜNYA 6 NUMARASI OSTAPENKO'YU YENDİ
Türk tenisçi Çağla Büyükakçay, Roland Garros'un son şampiyonu Jelena Ostapenko'yu yenerek tarihi başarıya imza attı.
Roland Garros'un son şampiyonu Jelena Ostapenko'yu 3 sette mağlup eden Çağla Büyükakçay, ülke tenisi adına bir ilke imza attı.
Fed Cup Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Grup maçında Türkiye adına korta çıkan Çağla Büyükakçay, dünya 6 numarası Letonyalı tenisçi Jelena Ostapenko'yu 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.
Oldukça çekişmeli geçen maçı 2 saat 18 dakika sonunda noktalamayı başaran Çağla, bu galibiyetle birlikte WTA Klasmanı'nın ilk 10 sırasında yer alan bir ismi mağlup etmeyi başaran ilk Türk olmayı başardı.
DURUM 1-1'E GELDİ
Çağla'nın galibiyetiyle birlikte Türkiye ile Letonya arasındaki eşleşmede durum 1-1'e gelirken, eşleşmenin galibini belirleyen çiftler maçında ise Ayla Aksu- Pemra Özgen çifti, Jelena Ostapenko-Anastasija Sevastova ikilisine 6-1'lik iki set sonucunda mağlup oldu.
Fed Cup Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Grup kapsamında Türkiye yarın Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: haberinburada
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