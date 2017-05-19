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çağın vebasına davetiye çıkarıyor!

ÇAĞIN VEBASINA DAVETİYE ÇIKARIYOR!

Anne-babalar dikkat! Çocukların bayılarak yediği patates kızartmaları, salam-sosisler, cipsler, asitli içecekler, boyalı şekerler ve hazır çorbalar kansere neden oluyor...

Tarih : 19 Mayıs 2017, 15:30
Puan Ver : Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!(5/10)3


Kanserle mücadele sofrada başlıyor. Çocuklarının geleceğini düşünen, onların kanserin pençesine düşmesini istemeyen anne-babaların sağlıklı bir beslenme düzeni kurması büyük önem taşıyor. Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç çocukların uzak durması ve tüketmesi gereken besinler konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.



Çocukların sağlıklı beslenmesi için 4 besin grubunda bulunan besinlerden yeterli miktarlarda ve dengeli bir şekilde tüketmeleri gerektiğini söyleyen Pınar Kural Enç, "Süt grubunda yer alan süt, yoğurt, et grubunda yer alan et, tavuk, yumurta, kuru baklagiller, sebze meyve grubu ve tahıl grubuna giren ekmek, bulgur, makarna, pirinç gibi besinlerin her öğünde yeterli miktarlarda tüketilmesine dikkat edilmeli" diyor. Pınar Kural Enç, çocukları kanser eden gıdaları ise şöyle sıralıyor:



ZARARLI GIDALAR



Patates kızartması: Patates kızartmasının içinde yüksek oranda akrilamid maddesi bulunuyor. Bu madde zamanla damar sertliği, şişmanlık ve kansere neden olabiliyor.



Sosis-salam: İçinde sodyum nitrit bulunan salam ve sosisin tüketilmesi kansere yol açıyor.



Asitli içecek: İçerisinde asit barındıran bu içecekler mide ve bağırsak hastalıklarına neden oluyor.



Hazır çorba: Toz haline getirilmiş, defalarca işlem görmüş, içinde çok fazla katkı maddesi bulunan hazır çorbalar kansere davetiye çıkartıyor.



Boyalı şeker: İçinde boya yapıcı kimyasalları barındıran şekerler diş çürümesi başta olmak üzere, obezite, diyabet, kalp ve dolaşım hastalıkları, kanser, hipertansiyon, felç, ülser, astım, romatizma, kronik yorgunluk sendromu ve kemik erimesine neden oluyor.



Hazır meyve suları: Hazır meyve sularının katkı maddeleri içerir. Aynı zamanda glikoz yani şeker oranları da bir hayli yüksektir. Bu da çocukların sağlığını olumsuz etkiler. Anneler, evde taze sıkılmış meyve suyunu tercih etmelidir.



 



kaynak:sabah








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