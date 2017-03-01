"Obezite sadece gelişmiş ülkelerin problemi değil bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunlarından bir tanesidir"



Obezitenin sadece gelişmiş ülkelerin problemi değil Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunlarından bir tanesi olduğu belirtildi.



Gastroenteroloji Cerrahisi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Can Keçe, obezitenin geçmişte Avrupa'nın ve Amerika'nın hastalığı olarak kabul edildiğini ancak verilere bakıldığında Türkiye'de her 3 kadından biri, her 4 erkekten birinin obez olarak görüldüğünü söyledi.



ARABİSTAN'DA DA HER İKİ KİŞİDEN BİRİ AŞIRI KİLOLU



Keçe "Obezitede en yaygın ülkeler Amerika ve Latin Amerika olurken, Arap ülkelerinde de sayı epeyce fazla. Arap ülkelerden tatilde Trabzon'u tercih eden turistler üzerinde yaptığımız incelemelerde onların çok kilolu olduklarını görüyoruz. Arabistan'da bu oran erkeklerde yüzde 45, bayanlarda ise yüzde 55 olurken, Arabistan'da her 2 kişiden biri aşırı kilolu diyebiliriz" dedi.



İnsanlardaki kilo görselliğin yanı sıra obezitenin bazı hastalıklara da davetiye çıkardığını söyleyen Keçe, "Bunlardan bir tanesi şeker hastalığıdır. Özellikle insülin direnci artıyor ve vücut şeker üretse bile hedef organlardan şekeri düşürücü etkinlikte gösteremiyor, duyarlılığı azalmış ve insülin direnci artmış oluyor. Bizim obezite cerrahisi ile beraber şeker hastalığının ameliyatlarında 'tip 1 diyabet' dediğimiz çocukluk çağından olan şeker hastalığından bahsetmiyoruz. Bizim bahsettiğimiz ameliyat ettiğimiz grup 'tip 2'. Yani erişkin düzende ortaya çıkandır. Bunda insülin direnci fazladır ve aslında vücut insülin salgılıyor fakat direnç söz konusu etki edemiyor. Bu nedenle de şeker yükseliyor" diye konuştu.







kaynak:habertürk