ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
Dizideki rolü için binicilik eğitimi alan oyuncu Çağdaş Onur Öztürk'ün dün sert düşme sonrası elmacık kemiği, köprücük kemiğinin ve bileği kırıldığı açıklanmıştı.
Bugün doktorları mutlu haberi verdi. Yapılan açıklamaya göre oyuncunun hayati tehlikesi bulunmuyor. Oyuncu ameliyat masasına yatacak.
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