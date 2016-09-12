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çağdaş onur öztürk hayati tehlikeyi atlattı

ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Dizideki rolü için binicilik eğitimi alan oyuncu Çağdaş Onur Öztürk'ün dün sert düşme sonrası elmacık kemiği, köprücük kemiğinin ve bileği kırıldığı açıklanmıştı.

Tarih : 12 Eylül 2016, 09:59
Puan Ver : Çağdaş Onur Öztürk Hayati Tehlikeyi Atlattı(8/10)6


Bugün doktorları mutlu haberi verdi. Yapılan açıklamaya göre oyuncunun hayati tehlikesi bulunmuyor. Oyuncu ameliyat masasına yatacak.








Etiketler: Çağdaş  Onur  Öztürk  Hayati  Tehlikeyi  Atlattı    haber

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