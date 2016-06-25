

Çağatay Ulusoy Türkiye'de kazandığını Amerika'ya yatırıyor. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy bir süredir Amerika'da dil eğitiminde. Yakışıklı oyuncu Türkiye'de çalışıp Amerika'da yaşamak istediğini belirterek Los Angeles'ın Santa Monica kasabasında ev aldı.



Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy yaklaşık 7 aydır Amerika'da bulunuyor. Orada yaşamaya gittikçe alışan oyuncu dil eğitimi almak için gittiği Amerika'da yatırım da yapmaya karar verdi. Anlaşılan Çağatay Ulusoy'un yeni mottosu 'İş için Türkiye yaşamak için Amerika' şeklinde.



