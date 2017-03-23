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çağatay ulusoy kız istedi

ÇAĞATAY ULUSOY KIZ İSTEDİ

Çağatay Ulusoy, en yakın arkadaşı ve Emirgan'da müdavimi olduğu mekanın işletmecisi Umut Evirgen için kız istedi.

Tarih : 23 Mart 2017, 12:50
Puan Ver : Çağatay Ulusoy Kız İstedi(10/10)8


Duymayan kalmasın'ın haberine göre Umut Evirgen, kız arkadaşı Cansu Ağar'ı istemeye yakın dostu Çağatay Ulusoy ile gitti. Takım elbise giyen ünlü oyuncu arkadaşının en heyecanlı gününe ortak oldu.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Çağatay  Ulusoy  Kız  İstedi    haber

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