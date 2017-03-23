ÇAĞATAY ULUSOY KIZ İSTEDİ
Çağatay Ulusoy, en yakın arkadaşı ve Emirgan'da müdavimi olduğu mekanın işletmecisi Umut Evirgen için kız istedi.
Duymayan kalmasın'ın haberine göre Umut Evirgen, kız arkadaşı Cansu Ağar'ı istemeye yakın dostu Çağatay Ulusoy ile gitti. Takım elbise giyen ünlü oyuncu arkadaşının en heyecanlı gününe ortak oldu.
kaynak:hürriyet
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