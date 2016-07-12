ÇAĞATAY ULUSOY KALBİNE DÖVME YAPTIRDI
Son film projesi Delibal için birçok geçici dövme yaptıran Çağatay Ulusoy bu dövmelerden kalbinin üstüne yaptırdığı dövmeyi sosyal medyada takipçileriyle paylaştı sosyal medyada yorumlar ardı ardına geldi. Bu dövme ile Twitter da trend topic olan Çağatay Ulusoy çok konuşulanlar listesine girerek pay
Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy kalbinin üstündeki dövmesini takipçileriyle paylaştı sosyal edyaya damgasını vurdu. Çağatay Ulusoy'un kalbinin üstüne yaptırdığı dövme çok beğenildi. Bu dövme ile Twitter da trend topic olan Çağatay Ulusoy çok konuşulanlar listesine girerek paylaşımıyla büyük beğeni topladı.
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