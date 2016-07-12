Son film projesi Delibal için birçok geçici dövme yaptıran Çağatay Ulusoy bu dövmelerden kalbinin üstüne yaptırdığı dövmeyi sosyal medyada takipçileriyle paylaştı sosyal medyada yorumlar ardı ardına geldi. Bu dövme ile Twitter da trend topic olan Çağatay Ulusoy çok konuşulanlar listesine girerek pay