O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

çağatay ulusoy kalbine dövme yaptırdı

ÇAĞATAY ULUSOY KALBİNE DÖVME YAPTIRDI

Son film projesi Delibal için birçok geçici dövme yaptıran Çağatay Ulusoy bu dövmelerden kalbinin üstüne yaptırdığı dövmeyi sosyal medyada takipçileriyle paylaştı sosyal medyada yorumlar ardı ardına geldi. Bu dövme ile Twitter da trend topic olan Çağatay Ulusoy çok konuşulanlar listesine girerek pay

Tarih : 12 Temmuz 2016, 11:49
Puan Ver : Çağatay Ulusoy Kalbine Dövme Yaptırdı(10/10)12


Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy kalbinin üstündeki dövmesini takipçileriyle paylaştı sosyal edyaya damgasını vurdu. Çağatay Ulusoy'un kalbinin üstüne yaptırdığı dövme çok beğenildi.  Bu dövme ile Twitter da trend topic olan Çağatay Ulusoy çok konuşulanlar listesine girerek paylaşımıyla büyük beğeni topladı.










Etiketler: Çağatay  Ulusoy  Kalbine  Dövme  Yaptırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER