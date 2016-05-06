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çağatay ulusoy, gizem karaca ve cenk eren'e hapis şoku

ÇAĞATAY ULUSOY, GİZEM KARACA VE CENK EREN'E HAPİS ŞOKU

Savcı 34 sanıklı uyuşturucu davasında esas hakkındaki mütalaasında Cenk Eren, Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca için uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istedi.

Tarih : 06 Mayıs 2016, 14:19
Puan Ver : Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca Ve Cenk Eren'e Hapis Şoku(6/10)5


NEDEN DAVA AÇILMIŞTI



İstanbul Narkotik Polisi, 2013 yılının Ocak ayında yaptığı operasyonda aralarında oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, ve şarkıcı Cenk Eren'i “uyuşturucu temin etmek" suçundan gözaltına almıştı.



Bir süre karakolda kalan Gizem Karaca, Cenk Eren ve Çağatay Ulusoy daha sonra serbest bırakılmıştı. 'Uyuşturucu madde kullanmak ve temin etmek' suçunda dava açılan ünlü oyuncular mahkemeye çıkıp ifade vermişti.





KİMSEYE UYUŞTURUCU TEMİN ETMEDİM



İlk ifadesinde Kimseye uyuşturucu temin etmediğini belirten Çağatay Ulusoy, “Bizim camiada birçok kişi esrar içiyor. O dönemde Emir'in Yolu dizisinde oynuyordum. Psikolojik ve ruhen sıkıntılı bir dönemdeydim. Daha fazla içmeye başladım, kimseye uyuşturucu temin etmedim” savunmasını yapmıştı.



Mahkeme heyeti de Ulusoy'un tutuksuz yargılanmasına karar vermişti.








Etiketler: Çağatay  Ulusoy  Gizem  Karaca  Ve  Cenk  Eren  E  Hapis  Şoku    haber

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