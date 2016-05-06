

NEDEN DAVA AÇILMIŞTI







İstanbul Narkotik Polisi, 2013 yılının Ocak ayında yaptığı operasyonda aralarında oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, ve şarkıcı Cenk Eren'i “uyuşturucu temin etmek" suçundan gözaltına almıştı.







Bir süre karakolda kalan Gizem Karaca, Cenk Eren ve Çağatay Ulusoy daha sonra serbest bırakılmıştı. 'Uyuşturucu madde kullanmak ve temin etmek' suçunda dava açılan ünlü oyuncular mahkemeye çıkıp ifade vermişti.











KİMSEYE UYUŞTURUCU TEMİN ETMEDİM







İlk ifadesinde Kimseye uyuşturucu temin etmediğini belirten Çağatay Ulusoy, “Bizim camiada birçok kişi esrar içiyor. O dönemde Emir'in Yolu dizisinde oynuyordum. Psikolojik ve ruhen sıkıntılı bir dönemdeydim. Daha fazla içmeye başladım, kimseye uyuşturucu temin etmedim” savunmasını yapmıştı.







Mahkeme heyeti de Ulusoy'un tutuksuz yargılanmasına karar vermişti.